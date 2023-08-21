إيكواس ترفض خطة الحكومة الانتقالية في النيجر

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات، التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".

وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.

وأضاف: "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسئولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".

وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني قد أعلن، أمس الأحد، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.

ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز المجلس العسكري رئيس النيجر محمد بازوم، وأفرادا من عائلته بعد عزله من الحكم وتعليق العمل بالدستور.