أعلن مطار دبي الدولي ، اليوم الأربعاء، عن استعداده لاستقبال 43ر3 مليون مسافر خلال الفترة بين 21 أغسطس الجاري والثاني سبتمبر المقبل، وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين تأتي مع بدء فترة العودة من الإجازات الصيفية.

وقال مطار دبي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة بين 31 أغسطس الجاري والأول سبتمبر المقبل حركة سفر كثيفة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين.

ومن المتوقع أن يكون الأول من الشهر المقبل هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 291 ألف مسافر.

وتتعاون مطارات دبي مع شركات الطيران والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لضمان رحلة سلسة للجميع.