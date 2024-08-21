أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، أن أي تطوير في المنظومة التعليمية هو أمر إيجابي، شريطة ألا يتوقف عند نقطة معينة ويفوت الفرصة للتقدم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، إنه «لا مانع من تخفيف الحمل الأكاديمي على الطلاب طالما لا يؤثر ذلك على المحتوى العلمي المستهدف».

وأشار إلى أن هناك أنظمة تعليمية مختلفة، مثل النظام الأمريكي الذي يركز على حرية الاختيار، والنظام البريطاني الذي يتميز بالمزيد من التعمق، مشددا على أهمية أن تعلن مصر عن «فلسفتها التعليمية» الخاصة.

وأشار إلى التحدي الذي يواجه التعليم في مصر، وهو غياب الطلاب عن المدارس في المرحلة الثانوية و اعتمادهم على الدروس الخصوصية، موضحا أن «تطوير المناهج هو أسهل وأبسط جزء في عملية التطوير»؛ ولكن الأهم هو «التركيز على بناء شخصية الطالب» في المرحلة الثانوية من خلال ممارسة الرياضة و العمل الاجتماعي و غيرها من الأنشطة التي لا تتاح إلا داخل المدرسة.

وأشار إلى أن التركيز على الشهادة والدرجات هو السبب الرئيسي لانتشار الدروس الخصوصية وظاهرة الغش، قائلا: «المنظومة التعليمية هي التي تحدد لأولياء الأمور الهدف، والهدف هو الشهادة والدرجة فالناس كلها ذهبت إلى الدرجة والشهادة، وهو ما خلق الدروس الخصوصية والغش».

وأكد أنه لا يمكنه أن يلوم أولياء الأمور على سعيهم لتحقيق الهدف الذي وضعته المنظومة التعليمية نفسها، قائلا: «لا ألوم أولياء الأمور لأنهم وجدوا الطريق الجانبي لتحقيق الهدف الرئيسي الذي وضعته أنت».