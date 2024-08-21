حزب الله ينعى 4 من مقاتليه قتلوا في غارات إسرائيلية

نعى حزب الله اللبناني 4 من عناصره قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان الثلاثاء. وقال الحزب أن عناصره قضوا "شهداء على طريق القدس".



وقال الحزب في بيانات متفرقة: "بـمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رائد علي خطاب (مهدي) مواليد عام 1995 من بلدة عيتا الشعب، والشهيد المجاهد زياد محمد قشمر (ذو الفقار) مواليد عام 1994 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان".



كما نعى الحزب كلا من "الشهيد المجاهد علي أحمد دقماق (يوسف ناجي) مواليد عام 1999 من مدينة النبطية في جنوب لبنان والشهيد المجاهد محمد غازي شاهين (علي علي) مواليد عام 1989 من مدينة صور في جنوب لبنان.

وقد أغار الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان، منها الظهيرة وحولا وراميا وكفرشوبا والشهابية في الجنوب وبعلبك شرقي البلاد.