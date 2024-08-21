محافظ القاهرة يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق بالعاصمة

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، لاستعراض أهم الانجازات والمشروعات التى تمت خلال عام ٢٠٢٤ والموقف المالى الختامى للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأشاد محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام ١٩٨٨ هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية كمحور جيهان السادات بجميع مراحله، ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية وكبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية والقطار الكهربي والأتوبيس الترددى، وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث يعد من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، ويعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.

وتابع": ويمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر"، مؤكدًا على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.

ومن جانبه، أشارت المهندسة أمل محمد حنفى، رئيس مركز معلومات شبكات المرافق، إلى أن المركز الحاصل على شهادة الجودة يعمل به ٥٠٠ موظف من بينهم استشاريين فى المساحة GIS، ومهندسين مساحة ونظم معلومات، وأخصائيين وفنيين مساحة، وفنيين اكتشاف، مشيرة إلى أن الثروة التى يمتلكها المركز من البيانات مؤمنة تأمينًا كاملًا ضد الحرائق والتلف.

وأضافت حنفى أن المركز بفروعه الثمانية المنتشرة فى كافة مناطق القاهرة يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة.

وتابعت:" ويقوم المركز بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة و صورة من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية.

ونوهت بأن المركز ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب ١١ محافظة هى ( الجيزة والقليوبية والشرقية والفيوم والمنوفية والدقهلية والغربية وبنى سويف والبحر الأحمر وقنا/ موضحة أنه جارى العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة دمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .

وجدير بالذكر، أن مجلس إدارة المركز يضم نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.