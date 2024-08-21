ألكاراز يستعد لبطولة أمريكا المفتوحة

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بدأ النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، اليوم الأربعاء، الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وتنطلق البطولة، الإثنين المقبل، وتستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل.

ونشرت اللجنة المنظمة للبطولة عبر وسائل التواصل، مجموعة صور لوصول ألكاراز إلى ملاعب كوينز، لبدء الاستعداد للبطولة التي توج بها في 2022 على حساب كاسبر رود.

وسيظهر ألكاراز مساء اليوم في مباراة استعراضية للزوجي، إلى جانب الأسطورة الأمريكي السابق أندريه أجاسي، في مواجهة النجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأمريكي جون ماكينرو.

ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة، غدا الخميس.

ويدخل ألكاراز آخر بطولات الجراند سلام في الموسم، بعد وداع مفاجئ لبطولة سينسيناتي المفتوحة للأساتذة، في دور 32 على يد الفرنسي المخضرم جايل مونفيس.

ويبحث النجم الإسباني الشاب عن إضافة ثالث ألقابه في الجراند سلام هذا العام، بعد رولان جاروس وويمبلدون.