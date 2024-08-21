إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة رصد ومتابعة أعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى والأحياء التابعة لها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرصد المكاني، والإزالة الفورية بلا استثناء لأحد، وتنفيذ القوانين على الجميع بلا تهاون.

ومن جانبه، طالب عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، جميع رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بشن حملات الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي بلا تهاون، وقد تم إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي زراعية، وأرض ائتمان زراعي، وإصلاح زراعي، وأراضي أملاك دولة، وأراضي الطرق والري، في قرى بني أحمد الغربية، ودمشير، ونزلة حسين تلة، وبني محمد سلطان، والبرجاية.

كما تمت الإزالة الفورية والتحفظ على المضبوطات ومواد البناء، وتحرير محاضر متنوعة للمخالفين، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لمنع انتشار العشوائيات وتنفيذاً للقوانين الوزارية، تحت إشراف نواب مجلس المدينة، ورؤساء القرى، ومسؤولي التنظيم.