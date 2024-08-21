الجيش الجزائري يعتقل 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

اعتقلت مفارز الجيش الجزائري 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة من البلاد خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطنى اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف 51 تاجر مخدرات، وضبط أكثر من 40 كيلوجراما من الكوكايين، و106 كيلوجرامات من المخدرات على الحدود مع المغرب، إلى جانب 69861 قرصا مهلوسا.

كما تم توقيف 455 شخصا جنوبي البلاد، وحجز24 مركبة و71 مولدا كهربائيا، و37 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم ضبط 6 بنادق صيد و4 مسدسات آلية و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 3ر68 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، إلى جانب إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 296 مهاجرا غير شرعي.