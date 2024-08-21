التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، برئیس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاھرة، طارق فايد، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية فى جهود التنمية بمختلف المجالات فى محافظة القاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة التى تتعلق بالحرف اليدوية بقروض متناهية الصغر وفائدة بسيطة لتوسيع أنشطتهم وزيادة منتجاتهم.

وأكد صابر على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع بنك القاهرة باعتباره أحد البنوك الوطنية العريقة التى لها العديد من الإسهامات فى أعمال التطوير التى تمت بالعاصمة.

وجدير بالذكر، أن رافق محافظ القاهرة خلال الزيارة، اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة ولفيف من قيادات المحافظة.