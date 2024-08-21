روسيا والصين تبحثان التعاون في قطاع الطاقة بموسكو

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن الصين وروسيا ناقشتا توثيق التعاون في قطاع الطاقة، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، إلى موسكو.

وأبلغ ميشوستين ضيفه بأن روسيا هي بالفعل أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين. وقال في حديث لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية: "في المستقبل القريب، سنحتل المركز الأول في الغاز الطبيعي أيضا".

ومن جانبه، أكد لي أن حجم ونوعية التعاون في مجال الطاقة، يتزايدان.

جدير بالذكر أن بكين تنظر إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، بوصفها خللا في النظام الدولي، ولكنها في نهاية الامر تقف وراء روسيا في هذه المسألة.

وفي موسكو، من المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الصيني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت آخر زيارة قام بها بوتين إلى الصين، في مايو الماضي.