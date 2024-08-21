وزارة الدفاع الألمانية: الجيش طرد 72 شخصا من الخدمة بسبب رفضهم التطعيم

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الألماني طرد 72 شخصا من الخدمة، بسبب رفضهم التطعيم، منذ بدء جائحة فيروس كورونا وذلك ردا على إحاطة برلمانية.

وفي عام 2022 وحده، كان هناك 69 إقالة بسبب رفض التطعيم، وذلك ردا على سؤال من قبل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. ولم يوضح الرد ما إذا كان الرفض له صلة بالتطعيمات ضد كورونا أو التطعيمات ضد أمراض أخرى.

ويجب تطعيم أفراد الجيش ضد سلسلة من الأمراض، مثل الحصبة والتهاب الكبد والإنفلونزا. وهذا الإلزام تم تطبيقه على كوفيد-19، في نوفمبر 2021، لكن تم رفعه مرة أخرى، في وقت سابق من هذا العام.