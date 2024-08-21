جزر القمر تصبح العضو رقم 165 في منظمة التجارة العالمية

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انضمت دولة جزر القمر، الواقعة في المحيط الهندي، إلى عضوية منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو 165 في المنظمة، بعد 17 عاما من المفاوضات، وفقا لما أعلنته منظمة التجارة العالمية في جنيف.

ومن المقرر أن تصبح تيمور الشرقية العضو رقم 166 في غضون أيام قليلة.

وقالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية:"يمكن لجزر القمر أن تستخدم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كوسيلة للتحديث والتحول الاقتصادي وكعنصر مكمل لأجندة الاندماج الإقليمي للبلاد الخاصة بالقارة الأفريقية".

وتعمل منظمة التجارة العالمية على تعزيز التجارة العالمية المستدامة من خلال المعاهدات وتخفيف الحواجز التقنية للتجارة. كما تدعم الدول ذات الدخل المنخفض في إنشاء هيئات الجمارك والمؤسسات الأخرى.

وتعد جزر القمر الدولة العاشرة من مجموعة تضم أكثر من 40 دولة من الدول الأقل نموا التي تنضم إلى منظمة التجارة العالمية. وتوفر الأمم المتحدة برامج خاصة لهذه الدول.

ولا تزال 22 دولة أخرى في مرحلة المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.