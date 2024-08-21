استطلاع رأي يكشف قلة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم

أجرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي استطلاع رأي بشأن الحرب على غزة، تمت خلاله مقابلة 992 رجلا وامرأة عبر الإنترنت، منهم 772 باللغة العبرية و200 باللغة العربية، ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

ونقل موفع "I24" الإسرائيلي نتائج الاستطلاع التي أظهرت أن 26% من المشاركين فقط يثقون برئيس الحكومة، فيما أعرب 17% فقط من المشاركين عن ثقتهم العالية في الحكومة.

وحول مزاعم ما يوصف بأنه "النصر الكامل" في غزة قال أقل من النصف وتحديدا 44.5% من المستطلعين إن أهداف الحرب ستتحقق إلى حد كبير أو بالكامل.

وهكذا فإن 61% من المستطلعين و70% من السكان اليهود يعتقدون أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غزة.

و67% من المستطلعين و76% من السكان اليهود يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب شمال إسرائيل.

ويرى 44% من المشاركين ضرورة البدء بعملية عسكرية ضد "حزب الله" اللبناني، حيث يؤيد نحو نصفهم ذلك حتى مع وجود خطر حرب إقليمية، بما في ذلك احتلال جنوب لبنان والسيطرة عليه، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وحول تأثير اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر على تحسين أمن إسرائيل، انقسمت الآراء إلى 38% يرون تحسنا، و34% يشعرون أنه لم يكن هناك أي تأثير، و20% يعتقدون أن الوضع ازداد سوءا، كما يعتقد 35% من المُستطلَعين، أن عمليات الاغتيال هذه أضرت بفرص التوصل إلى صفقة رهائن، بينما يعتقد أقل بقليل من الربع، 24% من المستطلعين، أنها حسنت الاحتمالات.

53% من المستطلعين يؤيدون اتخاذ خطوات دبلوماسية لتجنب حرب مباشرة مع إيران، في حين أن 32% يعارضون ذلك. أقل من النصف، 44% من المستطلعين، رغم أن الأغلبية بين اليهود، 53%، يؤيدون العمل العسكري المباشر ضد إيران في ظل الظروف الحالية. 38.5% من مجموع المستطلعين و33% من اليهود يعارضون ذلك.