وزير الخارجية اللبناني يدعو الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة إلى لعب الدور المنوط بهما

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، جاء ذلك خلال استقبال الوزير بو حبيب، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان اللواء باتريك غوشا يرافقه رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الهدنة في بيروت المقدم جيرارد كيرنز.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم عرض الأوضاع المتوترة في لبنان والمنطقة في ظل استمرار اسرائيل في عدوانها وتصعيدها وعرقلتها مساعي التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.

وأدان بو حبيب الاستهدافات الاسرائيلية لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان، آملا "أن تصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجدل شمس لتبيان حقيقة ما جرى وسحب ذريعة حق الدفاع عن النفس التي اعتمدتها اسرائيل لشن اعتدائها على الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 30 يوليو الماضي ".

بدوره حذر اللواء غوشا من "خطر التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل"، مؤكدا "أن الـ UNTSO تقوم بدورها وتراقب الحدود من الجهتين".