إعلام تركي: الرئيس الفلسطيني ألغى عشاء في أنقرة بسبب تهديد إسرائيلي باغتياله

أكدت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى عشاء مع أعضاء البرلمان خلال زيارته لتركيا، بسبب تهديد إسرائيلي بمحاولة اغتياله.

وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية للصحيفة: «شكر محمود عباس، رئيس البرلمان (التركي) نعمان كورتولموش، على اهتمامه، لكنه قال إنه لا يستطيع البقاء لتناول العشاء، إذ قال: أريد أن أصل إلى فلسطين قبل حلول الظلام».

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، عن المصدر قوله: «بالطبع، أراد الوصول إلى فلسطين قبل حلول الظلام لأنه يخشى من محاولات الاغتيال، التي تقوم بها إسرائيل. لا يوجد شيء مفهوم أكثر من حذر أبو مازن، في وقت تتفشى فيه الاغتيالات الإسرائيلية في كل مكان».

وفي 15 أغسطس الجاري، تحدث عباس أمام الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) التركي وأعلن عن نيته زيارة غزة.

وفي نهاية يوليو الماضي، اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في هجوم على مقر إقامته في طهران، حيث كان قد وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن «الهجوم لن يمر دون رد».