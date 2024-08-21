حسام بدراوي: نسبة التسرب من التعليم خلال المرحلة الابتدائية والإعدادية 20%

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، أن التعليم الجامعي والفني هما محركي التطور في أي أمة وصناع الحضارة، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من تأخر في نسبة المنضمين للتعليم العالي.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن مصر تستهدف في رؤية 2030 أن تصل نسبة المنضمين للتعليم العالي من الفئة العمرية 18 إلى 23 عامًا إلى ما بين 45% و 50%، في حين تتراوح النسبة الحالية بين 33% و 36% فقط، بينما تصل في كيان الاحتلال إلى 65% وفي أوروبا إلى 50%.

وأشار إلى أن نسبة التسرب من التعليم في مصر منذ المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الإعدادي؛ 20%، أي خلال الفئة العمرية من 6 إلى 14 عامًا.

وشدد على أهمية الاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة 4 إلى 6 سنوات، قائلا إن «الطفل في عمر 4 إلى 6 سنوات من المفترض أن يجد له مكانا في التعليم ما قبل المدرسة؛ لكن عندنا في مصر النسبة 30%».

وأوضح أن هذه المرحلة تعد أساسية لتنمية قدرات الطفل على الاستيعاب في المراحل التعليمية اللاحقة، مشددا على ضرورة مراعاة هذه المرحلة أثناء تطوير المنظومة التعليمية.