الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سيتفاني هولمز القائمة بالأعمال الأمريكية لدى روسيا، وأبلغتها احتجاج موسكو على "مشاركة إحدى الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية خلال عملية مقاطعة كورسك، وكذلك على مرافقة صحفيين أمريكيين مع قوات أوكرانية بمقاطعة كورسك"، وأخطرتها بأنهم أهداف للجيش الروسي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "هذه الممارسات تتعارض مع ادعاءات الإدارة الأمريكية بعدم تورطها في الهجوم الأوكراني على روسيا".

واتخذت الحرب في أوكرانيا، المتواصلة منذ عام 2022، مسارا تصاعديا جديدا في السادس من أغسطس الجاري، بعد إعلان القوات الأوكرانية توغلها داخل الأراضي الروسية، والتقدم في منطقة كورسك الحدودية لعدة كيلومترات.

وأعلن الجيش الروسي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إحباط قواته محاولات أوكرانية لشن هجمات على أربع تجمعات سكنية في منطقة كورسك غربي البلاد، وسيطرتها على ما قال إنه "مركز لوجستي استراتيجي" في شرق أوكرانيا، مشددًا على أنه "سينهي التوغل الأوكراني في أقرب الأوقات".