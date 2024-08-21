افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة في سوهاج

أناب اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، محمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام، لافتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية والمواد التموينية بجوار مجلس مدينة دار السلام، والمقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، على أن يستمر المعرض في تقديم خدماته لأهالي دار السلام في جميع متطلباتهم الغذائية، وأدوات المدارس، وغيرها على مدار العام.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يضم كل السلع الغذائية، والمواد التموينية، والأدوات المدرسية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، لمحاربة الغلاء، والعمل على استقرار أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بشكل دائم للمواطنين، تنفيذا لسياسة الدولة، والتوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.