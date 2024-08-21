التشيكيون يحيون الذكرى الـ56 لغزو السوفييت

يحتفل التشيكيون بالذكرى الـ56 لغزو تشيكوسلوفاكيا سابقا، من قبل قوات حلف وارسو، بقيادة الاتحاد السوفيتي، في 21 أغسطس 1968.

ومن المنتظر أن تقام احتفالات تذكارية وعروض أفلام ومحاضرات ومناظرات، في براغ وليبيريتس وبرنو ومدن أخرى.

وسيقام حفل تذكاري تقليدي في مبنى إذاعة التشيك، في أحد شوارع براغ، الذي كان موقعا لبعض من أكثر أعمال العنف كثافة، في مستهل ما أصبح احتلالا استمر لأكثر من عقدين من الزمان، حسب "إذاعة براغ" اليوم الأربعاء.

ونظمت النسخة الثالثة من مهرجان "نيفر مور68"، في أرض المعارض في براغ، سلسلة من الأحداث، التي تسلط الضوء على دور المرأة في المعارضة.

وفي عشية الذكرى السنوية، الليلة الماضية، تجمع عدة مئات من الأشخاص، خارج السفارة الروسية، في براغ حاملين، ألعابا مشاعل نارية لإرسال رسالة صامتة رمزية للاحتجاج إلى موظفي المجمع المسور ونظام بوتين.

وتحدث في اللقاء اثنان من المعارضين السابقين اللذين أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا.



