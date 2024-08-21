مد التقديم الإلكتروني لجامعة المنيا الأهلية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، أنه استجابة لشكاوى الأهالي بسبب حدوث عطل في سيستم التقديم الإلكتروني للجامعة، تقرر مد التقديم حتى الساعة 12 مساءً، من خلال الموقع الإلكتروني مع إصلاح السيستم، أو الموجة حتى عصر غدا الخميس لمقر الكلية.

وأصدرت الجامعة، بيانا جاء فيه: "نود أن نعلم الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية بأنه قد تم تمديد موعد التقدم حتى الساعة 12 منتصف ليل اليوم الأربعاء 21/8/2024، علما بأن المسددين لرسوم التقدم الإدارية حتى هذا الموعد محتفظين بحقهم في التقدم للجامعة حال حدوث مشكلة تحول دون استكمال الإجراءات بعد السداد، على أن تحل تلك المشكلة إلكترونيا عن طريق الواتس على الرقم 01205705353 أو بالتوجه لمقر الجامعة حتى الثالثة عصر يوم الخميس 22 / 8، والذي ينتهي فيه جميع إجراءات التقدم، وحل المشكلات، وبدء التنسيق الداخلي".