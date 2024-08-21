روسيا تعلن تأجيل الانتخابات المحلية في 7 مناطق بمدينة كورسك الحدودية



أعلنت مفوضية الانتخابات الروسية، أنها ستؤجّل الانتخابات في سبع بلديات بمنطقة كورسك، حيث أطلقت القوات الأوكرانية هجوما قبل أكثر من أسبوعين.

وأفادت المفوضية بأن الانتخابات ستجري في تلك المناطق عندما يصبح من الممكن «ضمان أمن الناخبين بالكامل»، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأكدت المفوضية في الوقت نفسه، أن الانتخابات لاختيار الحاكم المحلي، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، ستمضي قدما كما هو مخطط لها في باقي أرجاء المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب روسيا، تم بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والبولندية، والتنسيق معها.

ولفت بيان الاستخبارات الروسية إلى أن القوات الأوكرانية التي اعتدت على كورسك خضعت للتدريب في بريطانيا وألمانيا.

وأضافت أن دول حلف شمال الأطلسي تنقل لقوات كييف بيانات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية حول مواقع القوات الروسية في منطقة العمليات.