وزير لبناني: الحرب على بلادنا لن تكون نزهة لإسرائيل

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، في حديث لإذاعة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، إن الحرب على لبنان لن تكون «نزهة» لإسرائيل.

وأضاف أن «الوفود الغربية التي جاءت إلى لبنان دائماً ما حملت رسائل تهويل لـ حزب الله»، مشيرًا إلى أن الفيديوهات التي نشرها الحزب كـ«الهدهد 1 و2» و«عماد 4»، تأتي في سياق جزء من الرد على هذا التهويل والعروض والمغريات.

وأشار إلى أن تلك الفيديوهات تحمل رسالة مفادها أن «الحرب مع لبنان ليست نزهة»، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العلاقات اللبنانية الخارجية والتوازنات اللبنانية الداخلية.

وحول رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر الوزير اللبناني أن «الإرباك والاستنزاف الذي تعيشه إسرائيل اليوم هو جزء من الرد، لا سيما على الصعيدين النفسي والاقتصادي».

ولفت إلى أن «ما يتعلّق بتوقيت وكيفية الرد، هو أمر عسكري تقرره القيادة العسكرية في الحزب».

وأوضح أن تعامل حزب الله مع الأفرقاء الداخليين في مرحلة ما بعد الحرب، سيكون وفقًا لتعاطي كل فريق معه خلال هذه الحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استبعاد أي فريق سياسي لبناني.

واستطرد: «من حق فريقنا بناء تحالفاته بناء على من وقف معه في وقت الشدة، وبالتالي الأولوية ستكون لكل من ساندنا في هذه المعركة».



