 السفير اللبناني في روسيا: الضغط الخارجي لن يغير موقف لبنان تجاه أحداث الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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السفير اللبناني في روسيا: الضغط الخارجي لن يغير موقف لبنان تجاه أحداث الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:04 ص

صرح السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار بأن الضغط الخارجي لن يغير موقف لبنان تجاه الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بو نصار في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، نشر فجر الأربعاء، أن لبنان "دولة ذات سيادة تتخذ القرارات لصالح شعبها".

وأضاف أن "الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعرفون أن المفتاح لإحلال الاستقرار والسلام هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، لكن لبنان يصر على أن يكون تنفيذ القرار متبادلا، ولن يغير أي ضغط، بما في ذلك من الخارج، المبدأ الذي يتمسك به لبنان، وهو خدمة مصالح الشعب والمواطنين".

وشدد على أن "أي حل لهذا النزاع الذي يستمر 10 أشهر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للبنان".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار تبادل الضربات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني عبر الحدود والمخاوف من إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان.


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