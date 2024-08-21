ألمانيا ترسل مختبرا متنقلا إلى الكونغو للمساعدة في الكشف عن الإصابة بجدري القرود

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أعلنت وزارة التنمية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، أنها سترسل مختبرا متنقلا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في تحديد حالات الاصابة بجدري القرود والسيطرة على انتشار المرض.

وقالت الوزارة إن هناك خططا لتدريب المزيد من الخبراء حتى يتمكنوا من تحديد الأعراض وإبلاغ السكان بإجراءات الوقاية. وأضافت الوزارة أنه قد تم تنظيم إجراءات تدريبية مماثلة في شرق الكونغو في شهر يونيو.

وأوضحت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه: "لقد طلبت السلطات الأفريقية المساعدة من المجتمع الدولي، ويجب أن يتم تقديم هذه المساعدة الآن".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أعلى درجات التأهب بسبب تفشي جدري القرود في أفريقيا وظهور متحور جديد أكثر خطورة.



