 مقتل 35 في حادث تحطم حافلة تقل زوارا باكستانيين في إيران - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل 35 في حادث تحطم حافلة تقل زوارا باكستانيين في إيران

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 10:10 ص

ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، نقلا عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي، أن حافلة تقل زوارا من باكستان تحطمت في محافظة يزد بإيران، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الحافلة تحطمت بينما كانت في طريقها إلى العراق.

وتحطمت الحافلة مساء أمس الثلاثاء في محافظة يزد بوسط إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عبر تطبيق تليجرام، نقلا عن إدارة الطوارئ المحلية وجمعية الهلال الأحمر.

ولم يتم الإعلان عن أسباب وملابسات وقوع الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك