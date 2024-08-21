مقتل 35 في حادث تحطم حافلة تقل زوارا باكستانيين في إيران

ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، نقلا عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي، أن حافلة تقل زوارا من باكستان تحطمت في محافظة يزد بإيران، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الحافلة تحطمت بينما كانت في طريقها إلى العراق.

وتحطمت الحافلة مساء أمس الثلاثاء في محافظة يزد بوسط إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عبر تطبيق تليجرام، نقلا عن إدارة الطوارئ المحلية وجمعية الهلال الأحمر.

ولم يتم الإعلان عن أسباب وملابسات وقوع الحادث.



