 روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو - بوابة الشروق
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روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 7:58 ص

تم إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو خلال الليل، وفقًا لما ذكره عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبانيين في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقال سوبانيين إن بعض الطائرات المسيرة سقطت في منطقة بودولسكي، علي بعد عشرات الكيلومترات جنوب حدود العاصمة. وأضاف سوبانيين أنه جرى اعتراض 10 طائرات مسيرة أثناء توجهها إلى موسكو.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات مستقلة أو تفاصيل من القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، تم إسقاط طائرات مسيرة أخرى في منطقة تولا جنوب العاصمة وفي بريانسك قبالة شبه جزيرة القرم. ولم تُعطَ معلومات إضافية عن نوع الطائرات التي تم إسقاطها.

وفي الوقت نفسه، تم إسقاط صاروخ في منطقة روستوف جنوب روسيا.

ووفقا للنتائج الأولية، لم يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار في أي من الحالات.


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