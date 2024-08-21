وزيرة التنمية الألمانية تتفق على تأسيس نقطة اتصال لمصانع النسيج في باكستان

وافقت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه على إنشاء نقطة اتصال - أو ما يسمى بمكتب مساعدة - لشركات النسيج في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت وزارة التنمية الألمانية أن الهدف هو دعم الموردين المحليين في باكستان للشركات الألمانية والأوروبية في تلبية المعايير الاجتماعية والبيئية.

وسيكون مكتب المساعدة بمثابة نقطة اتصال مركزية لتقديم المشورة والمعلومات والتدريب لشركات التصدير المحلية بشأن سلاسل التوريد المستدامة.

وتعتزم شولتسه الاطلاع في باكستان - الرائدة في إنتاج المنسوجات - على مسار الالتزام بقانون سلاسل التوريد الألماني في إنتاج المنسوجات. ويهدف القانون إلى ضمان حماية العمال والبيئة خلال إنتاج سلع موجهة للسوق الألمانية. وخلال زيارة لباكستان تستغرق ثلاثة أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، تعتزم الوزيرة الألمانية زيارة مصانع تُنتج منسوجات للأسواق الألمانية والأوروبية.

وقالت شولتسه: "الشركات ملزمة بتلبية الحد الأدنى من معايير السلامة المهنية وحماية البيئة، بما في ذلك لدى مورديها على طول سلاسل التوريد"، مضيفة أن قانون سلاسل التوريد الألماني والتوجيهات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لسلاسل التوريد جعلت هذا الأمر ملزما، وقالت: "لتحقيق هذه الغاية، سنقوم بإنشاء مكتب مساعدة للشركات في باكستان، والذي أثبت جدارته بالفعل في العديد من البلدان الأخرى من خلال مجموعة الاستشارات والتدريبات التي يقدمها".