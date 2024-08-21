المحكمة العليا في بنجلاديش تأمر بتشكيل لجان للبحث في سوء معاملة الطلاب في الجامعات

أمرت المحكمة العليا في بنجلاديش بتشكيل لجان للبحث في سوء معاملة الطلاب في جميع الكليات والجامعات بمختلف أنحاء البلاد، للحد من سوء المعاملة وتنفيذ إرشادات وزارة التعليم لمكافحة سوء معاملة الطلاب.

وأصدرت هيئة المحكمة العليا هذا الأمر اليوم الأربعاء، أثناء تعاملها مع التماس بشأن هذا الأمر، حسب صحيفة "دكا تريبيون" اليوم الأربعاء.

وكانت المحامية بالمحكمة العليا، أشرت حسن، قد أرسلت في التاسع من أكتوبر 2019، إشعارا قانونيا إلى لجنة المنح الجامعية وغيرها من السلطات ذات الصلة، تحث على اتخاذ إجراء ضد سوء معاملة الطلاب في المؤسسات التعليمية.

وطالب الإشعار بتشكيل لجنة للبحث في سوء معاملة الطلاب لتقديم دعم مستمر للطلاب.

وعندما لم يتم الرد على الإشعار، رفعت التماسا أمام المحكمة العليا، مما أدى إلى صدور هذا الحكم.