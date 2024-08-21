سويسرا تحظر بيع غار الكرز باعتباره من النباتات الغازية الدخيلة من أول سبتمبر المقبل

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فرضت سويسرا حظرا على بيع أشجار غار الكرز واستيرادها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بهدف منع انتشار هذه الأنواع الغازية الدخيلة التي غالبا ما تستخدم لأغراض التحوط .

ولا يتطلب الإجراء الجديد من المزارعين إزالة العينات الموجودة وتدميرها.

وموطن نبات غار الكرز، واسمه العلمي برونوس لوروسيراسوس، هو آسيا الصغرى. وهو نبات دائم الخضرة مقاوم للحرارة والجفاف وينمو بسرعة ليصبح حاجزا لا يمكن اختراقه.

ويوفر غار الكرز القليل من الغذاء للحشرات المحلية لأنه يحتوي على سموم، كما يوفر القليل من الرحيق للنحل والفراشات المنزلية.

وإذا تم تناول غار الكرز، يمكن أن يتكون حمض البروسيك المحتوي على السيانيد في المعدة.

وقالت الحكومة عند إعلان الحظر "الأنواع الغازية وغير المحلية قد تسبب أضرارا بيئية واقتصادية وصحية".

وأضافت الحكومة أن نبات غار الكرز ينتشر في كثير من الأحيان بسرعة كبيرة لدرجة أنه يؤدي إلى طرد النباتات المحلية، مما يحرم الحشرات من غذائها.

وذكر تقرير صادر عن منصة التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة، أن الأنواع الغازية لعبت دورا رئيسيا في 60٪ من حالات انقراض الحيوانات والنباتات.

وحظرت سويسرا ما مجموعه 31 نوعا من النباتات المستوردة.