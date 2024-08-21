محافظ أسيوط يوجه بتعظيم الإنتاج المحلي للدواجن من خلال مزرعة عرب مطير

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الأربعاء، مزرعة الدواجن بعرب مطير بأبنوب ضمن خطة تطوير مشروعات المحافظة، وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، رافقه خالد عبد الرؤوف رئيس مركز أبنوب، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وبدأ المحافظ، جولته التفقدية بإدارة المزرعة وغرف المولدات الكهربائية، وعنابر تربية الدواجن الأمهات، ووحدات تخزين الإعلاف وتصنيعها، والوحدة المقمورة لتصنيع علف الدواجن.

وأكد المحافظ، أهمية تعظيم الاستفادة من المزرعة لتعزيز الإنتاج المحلي من الدواجن وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لافتاً إلى دعم المحافظة الكامل للمشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقاً لرؤية مصر 2030.