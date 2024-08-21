مقتل شخص جراء إطلاق نار في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت الألمانية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يبلغ من العمر 54 عاما، يُشتبه في كونه المسلح المسؤول عن إطلاق نار مميت على رصيف للسكك الحديدية في محطة فرانكفورت المركزية المزدحمة مساء أمس الثلاثاء

وأفادت الشرطة أن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما، كان يقف على رصيف المحطة رقم 9 في حوالي الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء عندما اقترب منه مسلح من الخلف وأطلق عليه عدة طلقات من مسدس.

وتوفي الضحية في موقع الحادث، بينما حاول المسلح المشتبه به الفرار لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد وقت قصير على رصيف مجاور.

وعُثر على مسدس يعتقد أنه السلاح المستخدم في إطلاق النار أثناء تفتيش المحطة، التي تم إغلاقها أمام حركة جميع القطارات لمدة حوالي 25 دقيقة مساء أمس الثلاثاء جراء عملية الشرطة.

وقال ممثلو الادعاء في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، إن المشتبه به والضحية مواطنان تركيان. ولا يزال الدافع المحتمل وراء إطلاق النار غير واضح، وأفادت السلطات إن التحقيق مازال مستمرا.

ومن المقرر أن يمثل مطلق النار المشتبه به البالغ من العمر 54 عاما أمام القاضي، اليوم الأربعاء، والذي سيقرر ما إذا كان المشتبه به سيظل قيد الاحتجاز، بينما تواصل الشرطة التحقيق في حادث إطلاق النار.

وعاد المسافرون للتوافد على المحطة من جديد، بحلول اليوم الأربعاء، ومازالت لا تتوفر معلومات بخصوص حادث إطلاق النار المميت حتى قبل ساعات قليلة.

وقالت طالبة من فرانكفورت كانت في طريقها إلى ميونيخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من المخيف حقا أن يحدث مثل هذا الحادث وسط محطة السكة الحديدية "، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بمحطة فرانكفورت المركزية اشتهرت منذ فترة طويلة بتفشي الإهمال فيها.

وقال شخص يعمل في محل لبيع المخبوزات بالقرب من الرصيف رقم 9 منذ نحو 20 عاما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الأوضاع في المحطة ازدادت سوءا".