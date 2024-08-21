الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل إسرائيليين عثرنا على جثثهم اليوم بغزة

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري في بيان إن ظروف مقتل الأسرى الذين نقلت جثثهم إلى إسرائيل اليوم هي قيد التحقيق.





وقال هاغاري: "تحتجز حماس حاليا 109 مختطفين. من واجبنا الأخلاقي إعادتهم، هذا هو الغرض من الحرب".

وتابع: "نحن نتفهم تماما الحاجة الملحة لذلك نظرا للقلق المتزايد على صحتهم وصحتهم العقلية مع مرور الوقت. الجيش الإسرائيلي يعمل يوما بعد يوم، ليلا ونهارا لجلب المزيد من المعلومات الاستخباراتية، لخلق المزيد من الإمكانيات العملياتية لإنقاذ الرهائن، لكننا لن نكون قادرين على إعادتهم جميعا بعمليات إنقاذ".



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن 5 من بين 6 أسرى إسرائيليين كانوا لدى حركة حماس في غزة وعثر الجيش على جثثهم الثلاثاء في القطاع قتلوا في هجوم إسرائيلي.

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة.