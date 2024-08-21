مسئول إسرائيلي: نتنياهو لا يتوقف عن وضع العقبات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول بطاقم المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يتوقف عن وضع العقبات أمام المفاوضات"، مشيرا إلى أنه من بينها "ما يخص نتساريم وفيلادلفيا".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو قوله: "لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالحنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أننا سنستمر حتى القضاء على (حركة) حماس"، مضيفا: "ليس من المؤكد التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال بلينكن، إن "كل يوم يمر تزيد معه المخاطر التي يتعرض لها الرهائن وتزداد معاناة أهل غزة من دون مساعدات أو دواء"، مؤكدا الاتحاد مع مصر وقطر والعمل "بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة".

وأضاف بلينكن: "سمعنا موافقة نتنياهو على الصفقة وأتمنى أن توافق (حركة) حماس عليها بدورها"، مشددا على الحاجة "لإنجاز الاتفاق وسنبذل كل جهدنا لإقرار هذه الصفقة".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الاتفاق بشأن غزة سيصب في مصلحة إسرائيل وكل الأطراف المعنية"، مضيفا: "سمعت مباشرة من نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وآمل أن تقوم حماس بالشيء نفسه".