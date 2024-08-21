بوتين: لا مفر من الخوف في العمليات العسكرية ولكن يجب التغلب على كل شيء من أجل الوطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الخوف أمر لا مفر منه بل ومطلوب أثناء العمليات العسكرية، وإن كان من الضروري التغلب على كل شيء من أجل الوطن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين، خلال لقائه مع المتطوعين الجدد للخدمة في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية: "على الرغم من أنه لا مفر من أن نشعر بالخوف، فإننا يجب أن نتغلب على كل شيء من أجل وطننا ومن أجل شعبنا".

وأضاف: "نحن نعيش لكي تكون روسيا قوية، ومن أجل أن يثق أبناؤنا وأحفادنا بوطنهم".

ووصل الرئيس الروسي، مساء الثلاثاء، إلى الشيشان، وبدأ اجتماعا مع المتطوعين الذين يتلقون التدريب في أكاديمية القوات الخاصة الروسية وسيتوجهون قريبا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.