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اليوم.. نجوم راديو النيل في حلقة خاصة مع مها بهنسي على CBC


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 2:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 2:14 ص

تستضيف الإعلامية مها بهنسي، اليوم الأربعاء، مذيعي راديو النيل حسام رضا وآلا جاويش، ومدير الديجيتال بإذاعات الراديو مايكل ماهر، في الساعة التاسعة والنصف على قناة CBC.

يتحدث الضيوف خلال الحلقة عن أول استوديو تفاعلي للجمهور من داخل مهرجان العلمين، بما في ذلك مشاركة الجمهور وكواليس التغطيات المختلفة التي قاموا بها خلال المهرجان، ويتناول اللقاء الحديث عن حياتهم الشخصية.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية، إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العربية.

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