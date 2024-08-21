تُفتتح بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاما، من جنوب شرق آسيا مع جائزة تايلاند الكبرى في 2025، وفقا لما أعلنته شركة "دورنا سبورتس" صاحبة الحقوق التجارية الحصرية للبطولة في بيان لها.

وجاء في البيان أن حلبة تشانغ في بوريرام ستستضيف أيضاً السباق الأول في روزنامة موسم 2026.

ووفقا للتواريخ المؤقتة التي كُشف عنها، ستكون الفرق حاضرة في الحلبة التايلاندية في الفترة بين 25 فبراير حتى 2 مارس 2025.

وأقيم أول سباق للدراجات النارية في بوريرام، الواقعة شمال شرق بانكوك، عام 2018، علما أنها احتضنت 4 نسخ منه حيث احتشد أكثر من 800 ألف متفرج بالمجمل لحضور السباقات، وفقا لـ"دورنا".

وعادة يُفتتح موسم الدراجات النارية مع جائزة قطر الكبرى في مارس من كل عام، باستثناء عام 2023، عندما انطلقت البطولة من البرتغال.

وتشير "دورنا" إلى أن التواريخ ليست مؤكدة بعد وأنه سيتم الإعلان عن تقويم البطولة كاملا لعام 2025 في وقت لاحق هذا العام.