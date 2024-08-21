رئيس حي شرق مدينة نصر: القبض على سائق سيارة نقل تلقي مخلفات بناء بطريق جاردينيا

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أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر، القبض على سائق سيارة نقل محملة بالرتش ومخلفات البناء بطريق جاردينيا آخر كوبري مدينة الأمل بطريق السويس، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأوضح جودة أنه شن حملة بالتنسيق مع فريق عمل شرطة المرافق والمتابعة الميدانية وهيئة النظافة ووحدة الرصد البيئي، لرصد سيارات النقل المحملة بالمخلفات وتفرغها وتلقيها فى الأماكن غير المحدة لها.

ونوه رئيس حى شرق مدينة نصر بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لطرق وشوارع العاصمة، موجهًا بتكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية لرفع مستوى النظافة أمام المواطنين.