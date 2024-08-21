 البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يجب أن يكون رد إيران محسوبا بعناية لتجنب التأثير على وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يجب أن يكون رد إيران محسوبا بعناية لتجنب التأثير على وقف إطلاق النار

طهران - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 1:38 م

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان لها ردا على سؤال بشأن ردها على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران إن ردها "يجب أن يكون محسوبا بعناية".

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاربعاء عن بعثة إيران القول: "يجب أن يكون رد إيران محسوبا بعناية لتجنب أي تأثير سلبي محتمل يمكن أن يؤثر على وقف إطلاق النار المحتمل".

وأضافت: "سيتم تنسيق توقيت وظروف وطريقة رد إيران، بعناية، لضمان أن يحدث ذلك في لحظة من المفاجأة القصوى؛ وربما عندما تكون أعينهم ثابتة على السماء وعلى شاشات الرادار الخاصة بهم، سيتفاجأون من الأرض - أو ربما حتى بمزيج من الاثنين معا".

وذكرت البعثة الايرانية: "يجب أن ينتج رد إيران عن هدفين متميزين. أولا، يجب أن تعاقب المعتدي على عمله الإرهابي، وانتهاكات السيادة الوطنية الإيرانية. ثانيا، يجب أن يعزز هذا من قدرات الردع لدى إيران لإثارة الندم العميق داخل النظام الإسرائيلي، وبالتالي يعمل كرادع ضد تكرار أي عمل عدواني في المستقبل".

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