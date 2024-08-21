حسام بدراوي: لا يرتفع مستوى تعليم في أي أمة فوق مستوى مُعلميها

شدد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، على ضرورة تطوير النظام التعليمي ليواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، قائلا: «سوق العمل اليوم ليس هو سوق العمل بعد 5 سنوات، لو بنيت نظامك التعليمي على سوق العمل الحالي أنت خسران».

ودعا خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، إلى ضرورة إعداد الطلاب ليكونوا قادرين على التكيف والتعلم واكتساب مهارات جديدة باستمرار حتى يستطيع أن يتوافق مع التغيرات التي تحث في سوق العمل.

وشدد على أهمية دور المعلم في بناء شخصية الطالب في هذه المرحلة من خلال المعايشة داخل المدرسة مع المعلم، مؤكدا أنه «لا يرتفع مستوى تعليم في أي أمة فوق مستوى مُعلميها».

وأكد أن بناء شخصية الطالب أمر في غاية الأهمية خلال هذه المرحلة التعليمية، موضحا أنه لا يمكن تحقيقه من خلال المناهج والكتب؛ بل يحتاج إلى ممارسة الأنشطة المختلفة مثل الرياضة والفن والتفاعل مع المجتمع.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العديد من الوظائف وسيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى، منوها إلى أهمية بناء شخصية الطالب وتزويده بمنظومة قيمية أخلاقية ليصبحوا قادرين على استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وأخلاقي.