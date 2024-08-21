أمير قطر وبلينكن يبحثان جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.

ووصل بلينكن الثلاثاء إلى الدوحة، بعد زيارة القاهرة، في المرحلة التالية من جهوده الدبلوماسية التي تستهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، في ظل استمرار قضايا الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحماس.

والاثنين الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب، معلناً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على المقترح الأمريكي الذي قدمه بايدن سابقاً.

كذلك شدد على أن «كل يوم حرب يمر في قطاع غزة يشكل تهديداً على حياة المحتجزين الإسرائيليين»، مشيراً إلى أن المقترح الأمريكي هو الأفضل لإنهاء المعاناة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.