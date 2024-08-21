 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.. بوتين يهدي قرآنا من ذهب ويستمع لتفسير إحدى آياته في الشيشان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.. بوتين يهدي قرآنا من ذهب ويستمع لتفسير إحدى آياته في الشيشان


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:03 ص

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نسخة مرصعة بالذهب من القرآن الكريم لصالح مسجد «النبي عيسى»، الذي تم تشييده مؤخرا في جمهورية الشيشان الروسية.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، حضر الرئيس الروسي لزيارة المسجد الجديد برفقة حاكم الجمهورية رمضان قديروف ومفتي الشيشان، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية، صلاح ميجييف.

وعند فتح صفحات القرآن تلا المفتي ما ذكرته الآية في سورة الأنفال بحضور بوتين، وهي: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» وترجم معناها إلى اللغة الروسية.

كما قبّل الرئيس بوتين نسخة القرآن قبل أن يحتضنها، وتُلتقط صور له برفقة قديروف ومفتي الشيشان.


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