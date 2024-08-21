ألمانيا: بدء محاكمة جندي مظلات بتهمة قتل 4 أشخاص

بدأت اليوم الأربعاء في ألمانيا وقائع محاكمة جندي بالجيش الألماني بتهمة ارتكاب سلسلة من جرائم القتل في منطقة روتنبورج بولاية ساكسونيا السفلى.

وقبل انعقاد الجلسة أمام المحكمة الإقليمية في مدينة فيردن، قال متحدث باسم المحكمة إنه يُعْتَقَد أن المتهم استخدم خبرته كجندي مظلات في ارتكاب الجرائم المروعة.

ويُشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 32 عامًا قتل أربعة أشخاص من دائرة المقربين من زوجته التي تقيم بشكل منفصل عنه.

وسيتم في الجلسة الأولى قراءة لائحة الاتهام فقط، وبحسب هذه اللائحة، فإن المتهم اتبع أسلوبًا مشابهًا لقتال الشوارع خلال سلسلة جرائم القتل في ليلة أول مارس الماضي، مدفوعًا بالكراهية والانتقام. ويُعْتَقَد أنه اقتحم منازل الضحايا، وأنه قتل شريك الحياة الجديد لشريكته السابقة والبالغ من العمر 30 عامًا ووالدته البالغة من العمر 55 عامًا.

ويُعْتَقَد أن الجندي قام بعد ذلك بقتل أفضل صديقة للمرأة التي لا تزال زوجته، والبالغة من العمر 33 عامًا وابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام، ويعتبر الادعاء قتل المرأة وابنتها بمثابة جريمة واحدة لأن كلتا الضحيتين قُتلتا برصاصة واحدة. ووفقًا للمحكمة، اعترف المتهم بالجرائم مسبقًا، لكنه أشار إلى أنه لم يلاحظ الطفلة الصغيرة في أحضان والدتها.