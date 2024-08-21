مقتل شخص جراء إطلاق نار في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت الألمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل رجل جراء إطلاق نار في محطة القطارات المركزية بمدينة فرانكفورت الألمانية مساء الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة.

وقع الحادث المميت حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) أمام السكك الحديدية. وأضاف المتحدث أن الجاني حاول الفرار ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة على بعد بضعة أمتار من موقع الجريمة.

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر عرض الجاني أمام قاض صباح اليوم الأربعاء.

وفي البداية، لم تكن خلفية الحادث واضحة. ولم تقدم الشرطة معلومات مفصلة حول هوية الشخصين المتورطين في الحادث.

وتم إغلاق محطة القطار لمدة حوالي 25 دقيقة مساء الثلاثاء بسبب عملية الشرطة.

واستمرت العملية طوال الليل مع استمرار التحقيقات الجنائية وفرقة جرائم القتل في موقع الحادث، وفقا لما صرحت به الشرطة عند الساعة 0130 صباح الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن المنطقة المحيطة بموقع الجريمة ظلت مغلقة، ولكن القطارات عادت للعمل مجددا.