قلق صيني بعد تقرير عن الاستراتيجية النووية الأمريكية

عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن قلق بكين البالغ إزاء تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وافقت على خطة استراتيجية نووية تركز على توسيع الصين السريع لترسانتها النووية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينج، إن "الولايات المتحدة تروج لرواية التهديد النووي الصيني، وتجد أعذاراً للحصول على ميزة استراتيجية"، بحسب ما نقلته شبكة "الشرق" الإخبارية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في مارس على خطة استراتيجية نووية سرية للغاية، تركز على ترسانة الصين سريعة النمو، وتهدف أيضاً إلى تجهيز واشنطن لتحديات نووية منسقة محتملة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وأضافت نينج، في إفادة صحافية دورية، أن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقرير المعني، وأثبتت الحقائق بالكامل أن الولايات المتحدة أثارت باستمرار في السنوات الماضية، ما يسمى بنظرية التهديد النووي الصيني".

وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن الخطة الاستراتيجية النووية السرية التي وافق عليها بايدن هذا العام ليست رداً على دولة محددة أو تهديد بعينه.

وتتطرق الولايات المتحدة باستمرار إلى توسع الصين في الأسلحة النووية وزيادتها. وذكرت وزارة الدفاع "البنتاجون" في تقرير سنوي صدر في أكتوبر الماضي، أن ترسانة الصين تضم أكثر من 500 رأس نووي نشط، ومن المحتمل زيادة عددها إلى 1000 رأس بحلول عام 2030.