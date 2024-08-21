رئيس تايوان: الطموحات السلطوية للصين لن تتوقف عند تايبيه

دعا رئيس تايوان لاي تشينج-تي اليوم الأربعاء، الدول الديمقراطية إلى اتخاذ إجراء ملموس للتعامل مع تهديد التوسع السلطوي للصين، مشيرا إلى أن تايوان لم تكن الهدف الوحيد، حيث تسعى بكين إلى تغيير النظام الدولي.

وقال لاي أمام منتدى كيتاجالان، وهو منتدى للحوار الأمني، يعقد سنويا في تايبيه: "السلطوية المتزايدة للصين لن تتوقف عند تايوان ولا تايوان هي الهدف الوحيد للضغوط الاقتصادية للصين"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم.

وأضاف أن "الدول الديمقراطية يجب أن تتكاتف معا وتتخذ إجراءات ملموسة، مشيرا إلى أنه "فقط بالعمل معا يمكن أن نمنع توسع السلطوية".

وتابع أن الصين سعت إلى ترويع جيرانها وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين، من خلال تدريبات عسكرية في مضيق تايوان، وبحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ، والتي أجريت أحيانا بالتعاون مع روسيا.

وانتقد لاي أيضا الصين بسبب ما وصفه باستخدام "التجارة كسلاح" والإكراه الاقتصادي ليس فقط ضد تايوان، لكن أيضا ضد اليابان وكوريا واستراليا وليتوانيا وكندا من دول أخرى.