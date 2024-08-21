السبل تتقطع بأكثر من 200 ألف شخص في بنجلاديش جراء الفيضانات

أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء أن أكثر من 200 ألف شخص تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات العارمة التي ضربت شرقى بنجلاديش.

وقالت شاهينا أختر، رئيسة إدارة منطقة فيني، إن ثلاث مناطق فرعية، هي فولجازي وتشاجالنايا وبورسورام، تضررت بشدة بشكل خاص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

وأضافت أختر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت لنحو أسبوع والمياه المتدفقة من المناطق الجبلية عند المنبع أسفرت عن فيضان ضفاف الأنهار المحلية.

وذكرت أختر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عبر الهاتف "بدأت قوات الجيش بالتعاون مع المتطوعين المحليين في إجلاء المتضررين من الفيضانات إلى بر الأمان".

وأضافت أختر أنه لم يتم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان أي شخص حتى الآن.

وقال مطهر حسين، أحد السكان المحليين في فولجازي، إن المياه غمرت العديد من المنازل المصنوعة من القش والأراضي الزراعية.

وأضاف حسين أن الأشخاص في المناطق النائية يستخدمون القوارب كوسيلة للتنقل لأن معظم الطرق كانت مغمورة بالمياه، مشيرا إلى أنه المياه وصلت إلى أسطح المنازل في بعض المناطق المنخفضة.

وأبلغ مكتب الأرصاد الجوية المحلي عن هطول 183 ملم من الأمطار في منطقة فيني حتى صباح اليوم الأربعاء. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار حتى الجمعة المقبل.