 الكويت تبحث مع قطر صفقة لضمان إمدادات طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2024 8:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الكويت تبحث مع قطر صفقة لضمان إمدادات طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:08 ص

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويتر" الثلاثاء بأن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية لضمان إمدادات جديدة طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال المقدمة للكويت.

وفي التفاصيل أوضحت المصادر أن هذه المباحثات تهدف إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة في الكويت.


وأشاروا إلى أن المباحثات تتضمن تزويد الكويت بـ 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا على مدى 15 عاما، من مشروع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.

وأوضحت المصادر أن الترتيبات لهذه الصفقة لا تزال جارية ومن المتوقع الإعلان عنها في الربع الأخير من العام الجاري.
فيما أكد مصدر في مؤسسة البترول الكويتية أن العمل لا يزال جاريا حسب الترتيبات المتعلقة بالاتفاق الكويتي القطري.

ووفقا للمصادر فإن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ بفضل الصفقة الجديدة، في وقت لاحق من هذا العقد، ستة ملايين طن سنويا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك