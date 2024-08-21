الكويت تبحث مع قطر صفقة لضمان إمدادات طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويتر" الثلاثاء بأن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية لضمان إمدادات جديدة طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال المقدمة للكويت.



وفي التفاصيل أوضحت المصادر أن هذه المباحثات تهدف إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة في الكويت.





وأشاروا إلى أن المباحثات تتضمن تزويد الكويت بـ 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا على مدى 15 عاما، من مشروع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.

وأوضحت المصادر أن الترتيبات لهذه الصفقة لا تزال جارية ومن المتوقع الإعلان عنها في الربع الأخير من العام الجاري.

فيما أكد مصدر في مؤسسة البترول الكويتية أن العمل لا يزال جاريا حسب الترتيبات المتعلقة بالاتفاق الكويتي القطري.

ووفقا للمصادر فإن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ بفضل الصفقة الجديدة، في وقت لاحق من هذا العقد، ستة ملايين طن سنويا.