مصرع 20 باكستانيا بانقلاب حافلة وسط إيران

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لقي 20 زائرا باكستانيا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث انقلاب حافلة بمحافظة يزد وسط إيران.



ووقع حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقل 53 زائرا باكستانيا واشتعلت فيها النيران أمام مركز شرطة دهشير بمدينة تفت بمحافظة يزد.

وأفادت منظمة الطوارئ في المحافظة بأن الحادث المروري وقع نحو الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش).

وقالت إن 20 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 22 شخصا آخرون في الحادث.



وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ عملت على إخراج باقي المصابين والجثث من داخل الحافلة، وهناك احتمال بزيادة عدد الضحايا.