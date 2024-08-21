وزيرة البيئة الألمانية: تمويل برنامج المناخ للسنوات المقبلة مضمون

ترى وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه أن تمويل برنامج "حماية الطبيعة من أجل المناخ" الذي يُقدر بمليارات اليورو تم تأمينه للسنوات المقبلة.

وقالت السياسة المنتمية لحزب الخضر إنه من المقرر تخصيص أكثر من 5ر3 مليار يورو لهذا الغرض حتى عام 2028، وأضافت: "البرنامج هو أكبر تمويل لحماية الطبيعة والمناخ على الإطلاق في ألمانيا وسيظل كذلك. في ضوء تفاقم أزمة المناخ، يجب علينا أن نحمي الطبيعة حتى تتمكن بدورها من حمايتنا".

وأوضحت الوزيرة أن الغابات والسهول الفيضية السليمة، والتربة والمستنقعات الصحية، والبحار والمياه النظيفة، والمساحات الخضراء الطبيعية في المدن وفي الريف يمكن أن تعمل على سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه على المدى الطويل.

وقالت: "إنها أيضا بمثابة حاجز ضد عواقب أزمة المناخ، على سبيل المثال من خلال الحفاظ على المياه في البيئة الطبيعية حتى تقوم بدور تبريدي في الطقس الحار".

وتأتي الأموال المخصصة لبرنامج "حماية الطبيعة من أجل المناخ"، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، من صندوق المناخ والتحول (KTF). ويستخدم هذا الصندوق الحكومي الخاص لتمويل مشاريع معنية بتوفير حماية أكبر للمناخ، وكذلك إنشاء المصانع، مثل مصانع أشباه الموصلات.

ووفقا لخطة الصندوق، من المقرر إنفاق حوالي 5ر34 مليار يورو في العام المقبل، وهذا أقل بكثير من المبالغ المنفقة هذا العام. ومع ذلك، سيتم تمويل نفقات مشاريع الطاقة المتجددة في المستقبل من الميزانية الأساسية للدولة.