مروان عطية يسرد روايته عن أزمة الجماهير في مباراة الأهلي وسموحة

أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لم يعلم بتفاصيل أزمة عدم احتفال لاعبي المارد الأحمر مع الجماهير، بعد الفوز على سموحة، وضمان التتويج ببطولة الدوري العام.

وقال مروان عطية في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أزمة الجماهير في مباراة سموحة؟ بشكل عام لا أكون منشغلًا بهذه الأمور، والجزء الأكبر من تركيزي يكون على المباراة نفسها، والسعي نحو تحقيق الفوز".

وأضاف: "في مباراة سموحة لم أركز مع ما يحدث في المدرجات أو الملعب، وبعدما أطلق الحكم صافرته توجهت إلى غرفة خلع الملابس سريعًا، ولم أعرف ما حدث إلا في بعد الخروج من الملعب".

وعن انتقال محمد عبد المنعم إلى الدوري الفرنسي، قال مروان عطية: "هو أفضل مدافع في مصر وإفريقيا، وبالتأكيد سيؤثر على الفريق، لكنني أتمنى له التوفيق، وأقول له إننا نحبه كثيرًا وسنسانده، وهو يستحق كل خير".

وتابع: "لاعبو الأهلي خارج الملعب مثل الأشقاء، ونسافر مع بعضنا البعض، وعائلاتنا تعرف بعضها أيضًا، وهناك أصدقاء لنا حتى من خارج النادي الأهلي".

وأتم مروان عطية تصريحاته قائلًا: "سنعود للاستعداد للموسم الجديد بداية شهر سبتمبر.. أنا عن توقعاتي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، فإن شاء الله نكسب.. مع الاحترام لنادي الزمالك، وهو فريق كبير، لكن إن شاء الله نفوز".